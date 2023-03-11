Российский защитник Кудрявцев подписал контракт новичка с «Ванкувером»
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Российский защитник Кирилл Кудрявцев подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Соглашение новичка рассчитано на три года.
«Кирилл проводит хороший сезон, и наша команда скаутов очень довольна его прогрессом в ОХЛ. Мы с нетерпением ждём возможности продолжить работу с ним и подготовить его к профессиональной карьере», — подчеркнул генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин.
В нынешнем сезоне Хоккейной лиги Онтарио Кудрявцев принял участие в 60 встречах в составе команды «Су-Сент-Мари Грейхаундз», набрав 45 (6+39) очков. Для Кудрявцева это был второй сезон в составе этой канадской команды.
Кудрявцев был выбран «Ванкувером» под общим 208-м номером на драфте НХЛ 2022 года.
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