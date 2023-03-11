Нападающий «Флориды» Ткачук повторил достижение Панарина в дебютном сезоне за «Рейнджерс»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук стал автором трёх результативных передач в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3 ОТ).

Американский нападающий, проводящий первый год в составе «Пантерз», в 28-й раз набрал больше одного очка за матч в текущем сезоне. Таким образом, Ткачук повторил достижение Артемия Панарина и делит с ним третье место по числу матчей с двумя или более очками в дебютном сезоне за клуб. Панарин в дебютном сезоне-2019/2020 за «Рейнджерс» набрал два и более очка в 28 матчах.

Рекордсменом среди действующих хоккеистов по числу матчей с двумя или более очками в первом сезоне за клуб является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31 матч в сезоне-2005/2006). Второе место занимает нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби с 29 играми с двумя и более очками в сезоне-2005/2006.

Всего в текущем сезоне на счету Ткачука 84 (28+56) очка в 63 матчах.