Нападающий «Флориды» Ткачук повторил достижение Панарина в дебютном сезоне за «Рейнджерс»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук стал автором трёх результативных передач в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3 ОТ).
Американский нападающий, проводящий первый год в составе «Пантерз», в 28-й раз набрал больше одного очка за матч в текущем сезоне. Таким образом, Ткачук повторил достижение Артемия Панарина и делит с ним третье место по числу матчей с двумя или более очками в дебютном сезоне за клуб. Панарин в дебютном сезоне-2019/2020 за «Рейнджерс» набрал два и более очка в 28 матчах.
Рекордсменом среди действующих хоккеистов по числу матчей с двумя или более очками в первом сезоне за клуб является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31 матч в сезоне-2005/2006). Второе место занимает нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби с 29 играми с двумя и более очками в сезоне-2005/2006.
Всего в текущем сезоне на счету Ткачука 84 (28+56) очка в 63 матчах.
- 11 марта 2023
-
08:30
-
08:16
-
08:00
-
07:00
-
05:43
-
00:42
-
00:40
-
00:11
-
00:00
- 10 марта 2023
-
23:57
-
23:43
-
23:39
-
23:33
-
23:24
-
23:13
-
23:11
-
23:10
-
22:59
-
22:57
-
22:52
-
22:49
-
22:26
-
22:24
-
22:17
-
22:08
-
22:07
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:09
-
20:46
-
20:44
-
20:34
-
20:28
-
20:12