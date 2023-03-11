На покупку «Оттавы» претендуют девять сторон, готовых заплатить за клуб более $ 900 млн

Согласно сообщению, опубликованному в Sportico, на покупку клуба НХЛ «Оттавы Сенаторз» претендуют девять сторон, причем некоторые из предложений оценивают команду более чем в $ 900 млн.
Ранее сообщалось, что две наиболее известные группы проявляют интерес к команде: одна возглавляется актером Райаном Рейнольдсом в партнёрстве с застройщиком из Торонто The Remington Group, а другая возглавляется миноритарным владельцем «Монреаль Канадиенс» Майклом Андлауэром.
Заместитель комиссара Билл Дейли заявил в конце февраля, что окончательная оценка клуба превысит $ 800 млн и что $ 1 млрд является «реальной ценой». Цена покупки более $ 900 млн долларов стала бы рекордной для франшизы НХЛ. Последняя проданная команда НХЛ, «Питтсбург Пингвинз», была куплена Fenway Sports Group за $ 900 млн в 2021 году.
Владелец клуба Юджин Мельник умер в 2022 году, оставив своих дочерей, 23-летнюю Анну и 20-летнюю Оливию, управлять клубом. Сёстры наняли специалистов финансовой компании в качестве консультантов в процессе продажи.
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