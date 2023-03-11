Защитник «Торпедо»: от шума болельщиков закладывало уши, думал, что играем на «Энфилде»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков отметил великолепную поддержку нижегородских болельщиков в пятом матче серии с московским «Динамо» (4:3 ОТ, 3-2 в серии), а также прокомментировал порез коньком лица партнёра по команде Кирилла Уракова.

«Хорошая, боевая игра, все осознают важность каждого матча в плей-офф и в плане психологического настроя тоже. Ведь вести 3:2 в серии это комфортней, чем догонять. Сейчас будет немножко времени на восстановление, и надо эту серию выигрывать. При своих лютых трибунах, как сказал Сергей Гончарук, играть в кайф. Даже сейчас в конце, когда объявляли Дениса Яна автором гола, болельщики начали кричать Ян, и у нас аж уши заложило, думал, мы играем на стадионе «Энфилд». Это просто невероятно, какая у нас атмосфера!

Многие отмечают, что сегодня было больше силовых приёмов. Даже, когда мы здесь начинали серию, то тоже была силовая и контактная игра, а вот в Москве уже больше была скоростная встреча. Сейчас дома опять началась силовая борьба.

Местами «Динамо» играло грязно, на грани фола. Порез? Кирилл Ураков словил очень неприятный момент, начинаешь переживать после такого. Мы доверили ему наклеить победный пазл на кубок в раздевалке за мужество и за самоотдачу», – цитирует Конюшкова Metaratings.ru.

Отметим, что Ураков получил порез от форварда «бело-голубых» Ильи Каблукова и истекая кровью покинул площадку. После матча главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов, сообщил, что форвард получил «колоссальной сложности порез», и его участие в следующем матче серии находится под вопросом. Шестой матч серии пройдёт завтра, 12 марта, в Москве.