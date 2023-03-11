«Первый раунд — самый сложный». Билялетдинов высказался о выходе в полуфинал конференции

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал выход во второй раунд плей-офф КХЛ после победы в матче с «Нефтехимиком» (4:2, 4-2).
«Понимали, что игра будет сложной, готовились. Возможно, даже чуть-чуть зажались от этого. Не перегорели, но начало матча хотелось бы лучше, как мы обычно начинаем период. К сожалению, не получилось, соперник очень здорово играл, и все игры были боевые, команды по-настоящему сражались, мы сработали правильно. Эта серия позволила нам посмотреть на недостатки, которые нужно исправлять, они у нас есть. Соперник нас достаточно неплохо подготовил к следующему раунду.
Каким получился первый раунд? Он всегда самый сложный, самый опасный. Понятно, что команды серьёзно готовятся, и дальше тоже будет непросто, но этот, как правило, самый сложный. Ребята — молодцы, старались играть так, как мы хотим. Не всегда получалось, но они старались, это очень важно», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.
- 11 марта 2023
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