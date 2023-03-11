«Не надо говорить о второсортных канадцах». Ротенберг выступил с обращением к журналистам

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выступил с обращением к журналистам после победы в шестом матче серии плей-офф с минским «Динамо» (4:2, 4-2) и выхода во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина.
«Что ещё хочу отметить: многие говорят, что канадцы второго сорта играют в минском «Динамо», журналисты об этом пишут. Я просто хочу всем передать, что, например, Седрик Пакетт сыграл 448 матчей в НХЛ на лидирующих позициях, выиграл Кубок Стэнли. Кто ещё в КХЛ может похвастать этим? Это плюс нашей лиге, что такие хоккеисты здесь выступают. Не надо говорить, что это какие-то второсортные канадцы, это неправда. Это обращение ко всем журналистам. В Минске играют очень сильные молодые ребята, есть и опытные мастера, как Козун. У «Динамо» отличная вратарская бригада, это сильная команда, не просто так она выиграла Кубок Первого канала», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
- 11 марта 2023
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