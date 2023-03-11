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Динамо Мн — СКА. Прямая трансляция
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Защитник «Динамо» эмоционально отреагировал на симуляцию соперника, за которую его удалили

Защитник «Динамо» эмоционально отреагировал на симуляцию соперника, за которую его удалили
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В эти минуты на стадионе «Минск-Арена» в Минске проходит шестой матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимает санкт-петербургский СКА. После второго периода выигрывают гости — 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте американский защитник «Динамо» Джозеф Душак получил удаление за задержку соперника клюшкой. Хоккеист нарушил правила против игрока обороны СКА Степана Фальковского. Тем не менее Душак остался недоволен картинным падением соперника. Американский защитник, направляясь на скамейку штрафников, сначала подпрыгнул и перекрутился в воздухе, сделав отсылку на балет. Уже на скамейке Душак продолжил эмоционально реагировать на игру соперника.

Тем не менее Фальковский тоже получил двухминутное удаление — за симуляцию.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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