Ротенберг: СКА серьёзно готовился к «Динамо». Белорусы выиграли Кубок Первого канала

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в шестом матче серии плей-офф с минским «Динамо» (4:2, 4-2) и выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина.

«Боевая игра, встреча плей-офф, хоккей высокого уровня. Мы серьёзно готовились к этой серии, понимали, что белорусы из этой команды выиграли Кубок Первого канала, а с канадцами это усиленная версия. Соперник имеет серьёзный тренерский штаб, постоянно вносит коррективы в тактику. Благодарны сопернику за серию, за счёт неё мы сами смогли выйти на новый уровень. Ребята молодцы, для многих молодых была первая серия плей-офф. Спасибо всем болельщикам, мы готовимся дальше.

Не забыл ли я про белорусских игроков, делая упор на канадцах в составе «Динамо»? Я уже сказал, что эта команда без канадцев выиграла Кубок Первого канала. Белорусские ребята вышли на новый уровень в этом сезоне, хоккей развивается. Думаю, что много сил они отдали на Кубке Первого канала, я понимаю, что это такое, был в этой шкуре, работал в сборной. Поэтому они тяжело вошли в плей-офф, но и нам было тяжелее. Нам пришлось много поработать, преодолеть сложности. И сейчас для нас всё только начинается в плей-офф», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.