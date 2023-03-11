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Передача Орлова помогла «Бостону» совершить камбэк с 0:2 и обыграть «Детройт»

Передача Орлова помогла «Бостону» совершить камбэк с 0:2 и обыграть «Детройт»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2023, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Копп – 01:36 (4x5)   0:2 Чиассон (Перрон, Ларкин) – 04:32 (5x4)   1:2 Линдхольм (Койл, Фредерик) – 32:43 (5x5)   2:2 Бержерон (Дебраск, Орлов) – 34:11 (5x4)   3:2 Хэтэуэй (Грир, Носек) – 53:54 (5x5)

В составе «Бостона» шайбы забросили Хампус Линдхольм, Патрис Бержерон и Гарнет Хэтэуэй. Российский защитник Дмитрий Орлов принял участие во втором голе «мишек», ассистировав капитану команды.

За «Детройт» отличились Эндрю Копп, забивший в меньшинстве, и Алекс Чиассон, отличившийся в большинстве. В ходе встречи «Ред Уингз» выигрывали со счётом 2:0.

Отметим, что Орлов набрал 29-е (6+23) очко в 50-й встрече сезона. Россиянин записал на свой счёт 10-й балл за результативность в седьмом матче за «Бостон».

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