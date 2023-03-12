Артемий Панарин стал восьмым российским хоккеистом, забросившим 20 шайб в этом сезоне НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Рейнджерс» отличились Патрик Кейн и российский нападающий Артемий Панарин, который забросил шайбу в овертайме. Артемий стал восьмым российским хоккеистом, забросившим 20 шайб в этом сезоне НХЛ. Первое место среди россиян занимает форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (39 голов), в топ-3 располагаются капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (36) и форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко (31).

Отметку в 20 голов также покорили нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (26), форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (по 23), а также форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич и Панарин (по 20).