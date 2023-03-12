Кузьменко вышел на чистое второе место по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер»

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко стал автором дубля в победном матче с «Оттавой» (5:2) и довёл количество своих голов в текущем сезоне НХЛ до 32.

Таким, образом, Кузьменко вышел на чистое второе место по числу голов в дебютном сезоне за «Ванкувер». Первое место по этому показателю занимает российский нападающий Павел Буре, который забросил 34 шайбы в дебютном сезоне-1991/1992 за «Кэнакс». На третьем месте расположился Тревор Линден с 30 голами в сезоне-1988/1989. Четвёртое место занимает Брок Бёзер с 29 шайбами в сезоне-2017/2018. На пятом месте Элиас Петтерссон, который забил 28 голов в дебютном сезоне-2018/2019.

Всего в текущем сезоне на счету Кузьменко 59 (32+27) очков в 64 матчах за «Ванкувер». Напомним, форвард в конце января подписал с канадским клубом новое двухлетнее соглашение на $ 11 млн.