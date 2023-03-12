Сушинский прокомментировал выход «Торпедо» во второй раунд плей-офф КХЛ
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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал результат серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Торпедо» и московским «Динамо».
«Торпедо» весь сезон показывало хорошую игру. Они были выше в регулярке, поэтому ничего удивительного. Удивительно, что они не выиграли в основное время, потому что по моментам переиграли «Динамо», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в сегодняшнем матче «Торпедо» вырвало победу у «Динамо» в овертайме (2:1), выиграло серию со счётом 4-2 и вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина. Своего соперника нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью». Решающий матч состоится 14 марта.
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