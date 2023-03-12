Главный тренер московского «Динамо» назвал положительный момент в сезоне своей команды

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после вылета бело-голубых из Кубка Гагарина назвал положительный момент в сезоне своей команды.
«Я думаю, что основной плюс сезона заключается в том, что большой пласт молодых игроков получил не просто игровой опыт. Они стали полноценными игроками команды. Выбор из игроков стал больше. В первую очередь это касается молодёжи. Сложился какой-то костяк.
В ходе серии часто очень быстро пропускали голы, когда вели в счёте? Тему и проблему мы видели и, естественно, пытались её решить. Если вы будете анализировать, кто и зачем выходил, то увидите, что всегда были разные люди. Как мы пытались решить проблему? На каждом собрании делались видеоматериалы и говорили о том, как надо играть. И всё равно выходили и пропускали. Для меня это немного странный момент, в котором я до конца не разобрался. Потому что на льду были все без исключения, начиная от первого и заканчивая четвёртым звеном. И никаких изменений не было. Иногда залетали странные голы, но они всё равно залетали. Будем ещё смотреть и разбираться, что было не так. Понимаете, там даже всегда давались разные установки – иногда на моменте просили сыграть в откат, иногда, наоборот, говорили, идти в атаку. Но всё равно пропускали. Эта тема для обсуждения и делания выводов», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 марта 2023
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