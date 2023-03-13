Гендиректор «Сибири»: пока нет понимания, где Овчинников будет в следующем сезоне

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал ситуацию с Дмитрием Овчинниковым, права в НХЛ на которого принадлежат «Торонто Мэйпл Лифс».

«Он не имеет права играть в МХЛ. Пока нет понимания, где он будет в следующем сезоне. Мы сейчас находимся в процессе общения. Мы бы хотели сохранить его на следующий сезон. Такое желание есть, но нас одних мало, нужно убедить скаутов в «Торонто» и агента, что продолжение карьеры в «Сибири» — хороший вариант», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

20-летний форвард в регулярном сезоне-2022/2023 провёл за новосибирцев 68 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков.

Ранее нападающий «Сибири» Овчинников заявлял, что у него есть желание уехать в НХЛ после окончания сезона.