Гендиректор «Сибири»: пока нет понимания, где Овчинников будет в следующем сезоне

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал ситуацию с Дмитрием Овчинниковым, права в НХЛ на которого принадлежат «Торонто Мэйпл Лифс».
«Он не имеет права играть в МХЛ. Пока нет понимания, где он будет в следующем сезоне. Мы сейчас находимся в процессе общения. Мы бы хотели сохранить его на следующий сезон. Такое желание есть, но нас одних мало, нужно убедить скаутов в «Торонто» и агента, что продолжение карьеры в «Сибири» — хороший вариант», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
20-летний форвард в регулярном сезоне-2022/2023 провёл за новосибирцев 68 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков.
Ранее нападающий «Сибири» Овчинников заявлял, что у него есть желание уехать в НХЛ после окончания сезона.
- 13 марта 2023
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