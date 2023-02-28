Молодой форвард «Сибири» ответил на вопрос, хочет ли поехать в «Торонто» после сезона

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников рассказал о подготовке команды к плей-офф.
«Сыграл сезон без остановок? Всё отлично, спасибо за доверие тренерскому штабу. Надеюсь, будет прогресс ещё больше. Небольшая разница во времени? Вообще не страшно ничего. Мы будем биться до последней крови и только на победу играть.
Не попали в топ-4? Как есть, так есть. Я на самом деле считаю, что сами отдали те места, на которых были. Теперь всё в наших руках: исправим это в плей-офф. Сила «Сибири» — дух, единство и одна цель. На чём акцентирует внимание тренер? Да на всём. В плей-офф нет мелочей. Будут играть главную роль эти мелочи. Кто меньше допустит на одну ошибку — тот и выиграет.
Спад в конце сезона? Последняя часть не очень прошла. Но будем считать, что это было затишье перед бурей. А буря будет в плей-офф. Заканчивается срок аренды — хочу ли поехать в «Торонто»? Пока вообще об этом не думаю. Плей-офф – самое важное. Желание поехать всегда есть», — сказал 20-летний Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.
- 28 февраля 2023
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