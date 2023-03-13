Генменеджер «Витязя» Варицкий: мы созрели для более серьёзных задач

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий подвёл итоги выступления команды в сезоне.

«Хотел бы поблагодарить команду и тренерский штаб с персоналом за проделанную работу. Показали хороший результат, впервые финишировав на шестом месте. Задачу-минимум по выходу в плей-офф выполнили. Удалось впервые сыграть не «на ноль». Хотелось большего, но как сложилось, так сложилось. В общей массе претензий ни к кому нет.

Обольщаться одной победой в плей-офф неправильно. В спорте всегда ставятся самые высокие задачи. Никто не выходил в плей-офф, чтобы выиграть хотя бы один матч. Отсюда и неудовлетворение. Мы созрели для более серьёзных задач. Где-то сказались повреждения, где-то нехватка опыта. Это не оправдание, это факт. Не свезло, но везёт тому, кто везёт.

Банальный рикошет залетел в овертайме четвёртого матча. В последней игре мы потеряли игроков по болезни, в предпоследнем не все играли. Не хватило сбалансированности состава. Но самый важный фактор – опыт игры в плей-офф. Игроки, у которых был такой опыт, чувствовали себя уверенно», — цитирует Варицкого «РБ Спорт».

Напомним, «Витязь» завершил регулярный чемпионат на шестом месте, а в первом раунде плей-офф уступил «Локомотиву» со счётом 1-4.