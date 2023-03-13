Генменеджер «Витязя» Варицкий: мы созрели для более серьёзных задач

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий подвёл итоги выступления команды в сезоне.
«Хотел бы поблагодарить команду и тренерский штаб с персоналом за проделанную работу. Показали хороший результат, впервые финишировав на шестом месте. Задачу-минимум по выходу в плей-офф выполнили. Удалось впервые сыграть не «на ноль». Хотелось большего, но как сложилось, так сложилось. В общей массе претензий ни к кому нет.
Обольщаться одной победой в плей-офф неправильно. В спорте всегда ставятся самые высокие задачи. Никто не выходил в плей-офф, чтобы выиграть хотя бы один матч. Отсюда и неудовлетворение. Мы созрели для более серьёзных задач. Где-то сказались повреждения, где-то нехватка опыта. Это не оправдание, это факт. Не свезло, но везёт тому, кто везёт.
Банальный рикошет залетел в овертайме четвёртого матча. В последней игре мы потеряли игроков по болезни, в предпоследнем не все играли. Не хватило сбалансированности состава. Но самый важный фактор – опыт игры в плей-офф. Игроки, у которых был такой опыт, чувствовали себя уверенно», — цитирует Варицкого «РБ Спорт».
Напомним, «Витязь» завершил регулярный чемпионат на шестом месте, а в первом раунде плей-офф уступил «Локомотиву» со счётом 1-4.
- 13 марта 2023
-
15:30
-
15:16
-
15:00
-
14:34
-
14:30
-
14:22
-
14:03
-
13:48
-
13:30
-
13:24
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:48
-
12:45
-
12:42
-
12:39
-
12:32
-
12:27
-
12:25
-
12:19
-
12:14
-
12:07
-
12:00
-
11:54
-
11:48
-
11:43
-
11:33
-
11:25
-
11:21
-
11:15
-
11:10
-
11:06
-
11:02
-
10:56