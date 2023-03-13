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Хо-Сэнг стал лучшим игроком серии «Салават» — «Адмирал» по проценту выигранных единоборств

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг стал лучшим игроком серии первого раунда КХЛ с «Адмиралом» по проценту выигранных единоборств, сообщается в официальном телеграм-канале лиги.

Форвард, проведший четыре из шести встреч с дальневосточной командой, вышел победителем из 70% единоборств.

Американский нападающий Александр Хмелевски стал лучшим по преодолённой дистанции (29,828 м) и по суммарному xG (3,4). Форвард Алексей Пустозёров показал лучший процент успешных передач — 88,1. Защитник Михаил Науменков совершил больше всех точных передач (184), а также больше всех владел шайбой (девять минут одну секунду). Нападающий Артём Пименов выиграл больше всех единоборств (57).

Единственный показатель, в котором по итогам серии стал лучшим хоккеист «Адмирала», — xG победного гола. Его показал Антон Берлёв.

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