Фетисов отреагировал на слова Ларионова о том, что ему в «Торпедо» нужен 40-летний Фетисов

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился мнением об успешном выступлении «Торпедо». Нижегородцы обыграли московское «Динамо» в первом раунде плей-офф и вышли в полуфинал Западной конференции. «Торпедо» потребовалось шесть матчей, чтобы выбить бело-голубых.
Кроме того, Фетисов отреагировал на слова главного тренера нижегородцев Игоря Ларионова. Наставник «Торпедо» после одного из заключительных матчей регулярки заявил, что ему хватает в клубе 40-летнего Фетисова.
«Приятно. Но вы помните русскую пятёрку «Детройта»? Сегодня тройка из них на тренерском мостике: Слава Козлов — в «Динамо». Сергей Фёдоров — в ЦСКА, Игорь Ларионов — в «Торпедо». Это значит, что тот креатив, та игра тоже не просто так появились. Надо не только чувствовать эту умную игру, надо уметь её объяснить. И надо уметь её показать тем хоккеистам, которые её должны повторить. Когда я поздравлял Игоря с выходом в следующую стадию плей-офф, я ему написал: «Главное, что команда играет!». «Торпедо» сейчас — это продолжение традиций советского хоккея. И кто должен продолжать эти традиции, как не те, что их закладывали? Я благодарен Игорю, что он пошёл на определённые риски. Когда он возглавлял молодёжную сборную, я говорил ему: «Нельзя за две недели переучить хоккеистов играть в советский хоккей». А сейчас он за один сезон доказал, что при правильном подходе можно добиться результата даже за такой короткий срок», — приводит слова Фетисова «КП Спорт».
- 13 марта 2023
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