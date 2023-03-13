«Эмоции отнимают много сил». Билялетдинов — о своём возвращении в хоккей после перерыва

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о своём возвращении в хоккей после трёхлетнего перерыва. Наставник казанцев поделился мыслями о том, как изменился за это время с профессиональной точки зрения.

«Я не работал последние три года. На тот момент принял решение, что для меня достаточно. Что я мог сделать, я сделал. Я почувствовал, что мне уже хватит. Сейчас у меня немного другое состояние. Я отдохнул, ходил на хоккей, смотрел и наслаждался. Я изначально смотрел как тренер, потому что у меня осталось это всё. А потом я просто ходил пообщаться с друзьями, с ребятами, с которыми играл, на хоккей смотрел легко, и мне это нравилось. Сейчас я такой психологической нагрузки не ощущаю, чувствую себя нормально. Игры какие-то проходят — они бывают хорошие или плохие — я стараюсь относиться спокойнее. Когда эмоционально что-то выражаешь, то это отнимает много сил. Стараюсь спокойно всё обдумать и принять решение», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт КХЛ.

Напомним, специалист вернулся на пост главного тренера казанской команды в ходе нынешнего чемпионата. Билялетдинов сменил Олега Знарка. Под руководством нового тренера «Ак Барс» финишировал первым в Восточной конференции и уже успел выйти во второй раунд плей-офф КХЛ.