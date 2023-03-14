«Мы скучаем по нему». Форвард «Миннесоты» высказался о травме Кирилла Капризова
Поделиться
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал травму российского одноклубника Кирилла Капризова. 25-летний форвард выбыл на три-четыре недели из-за травмы.
«Мы скучаем по нему. Но это то, что и так видно. Мы должны выигрывать как команда и показать лиге, что мы можем быть угрозой без нашего лучшего игрока. А когда он вернётся, это будет хорошим дополнением», — приводит слова Фолиньо The Athletic.
Отметим, что без Капризова «Миннесота» уже провела два матча. Сначала «дикари» обыграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2, однако затем уступили «Аризоне Койотс» в овертайме — 4:5. Всего в текущем сезоне российский нападающий принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 74 (39+35) очка.
Комментарии
- 14 марта 2023
-
11:00
-
10:40
-
10:29
-
10:24
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:35
-
09:33
-
09:27
-
09:07
-
08:43
-
08:27
-
07:37
-
05:32
-
05:25
- 13 марта 2023
-
23:57
-
23:32
-
23:07
-
22:47
-
22:27
-
22:17
-
21:58
-
21:37
-
21:22
-
20:59
-
20:34
-
20:20
-
19:57
-
19:36
-
19:15
-
19:01
-
18:45
-
18:31
Партнерский контент