«Мы скучаем по нему». Форвард «Миннесоты» высказался о травме Кирилла Капризова

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал травму российского одноклубника Кирилла Капризова. 25-летний форвард выбыл на три-четыре недели из-за травмы.

«Мы скучаем по нему. Но это то, что и так видно. Мы должны выигрывать как команда и показать лиге, что мы можем быть угрозой без нашего лучшего игрока. А когда он вернётся, это будет хорошим дополнением», — приводит слова Фолиньо The Athletic.

Отметим, что без Капризова «Миннесота» уже провела два матча. Сначала «дикари» обыграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2, однако затем уступили «Аризоне Койотс» в овертайме — 4:5. Всего в текущем сезоне российский нападающий принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 74 (39+35) очка.