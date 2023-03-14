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Главный тренер «Авангарда» поделился ожиданиями от будущего соперника по второму раунду

Главный тренер «Авангарда» поделился ожиданиями от будущего соперника по второму раунду
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился ожиданиями от будущего соперника по второму раунду плей-офф КХЛ.

«Понятно, что или «Автомобилист», или «Металлург». Обе команды похожие, у них непростая серия, хорошо играют в атаке, довольно уверенно в обороне. По всем компонентам на протяжении всего сезона эти команды показывали довольно хороший хоккей. Пару дней отдохнули, второй день тренировки. Настраиваемся, восстанавливайся, всё по распорядку, по плану.

Настроение у всех хорошее, тренировки проходят с улыбками, бодро, качественно. Ребята настраиваются на следующий раунд. Никаких предпочтений (по сопернику. — Прим. «Чемпионата») нет. Кто выиграет, с теми и будет играть.

«Автомобилист» не кубковая команда? Мы так не считаем. В прошлом году не считалась кубковой, в этом — будет. Всё быстро меняется в хоккее. Без разницы — обе команды приличные», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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