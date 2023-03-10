Хозяева Сибири! «Авангард» вытащил сумасшедший матч и идёт в полуфинал Востока

Вслед за «Локомотивом» второй раунд плей-офф КХЛ обрёл нового участника. «Авангард» сломил сопротивление географического соседа — «Сибири».

Со стартового вбрасывания пятого матча соперники показали, что не готовы идти ни на малейшие уступки друг другу, и поначалу стычек было заметно больше, чем нанесённых по воротам бросков. Судьи реагировали на обострение отношений сдержанно, но стоило им выписать обоюдный штраф за грубость, как команды тут же перестроились с борьбы на хоккей.

Игра, впрочем, оставляла желать лучшего. Соперники извлекли выводы из двух остросюжетных матчей в Новосибирске и постарались минимизировать число ошибок. Первый резкий поворот событий случился лишь в середине второго отрезка. Семён Чистяков взял инициативу на себя, с шайбой продвинулся в глубину зоны и отправил её над дальним щитком голкипера Дениса Костина.

«Сибирь» ответила голом «в раздевалку». За 20 секунд до сирены на перерыв команда Андрея Мартемьянова реализовала большинство. Омичи в очередной раз нейтрализовали идейный центр новосибирцев — Тейлора Бэка. Тогда на помощь гостям пришёл его соотечественник Тревор Мёрфи. Канадец филигранно уложил шайбу резким кистевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Пауза не помешала «Сибири» сохранить настрой, и, если бы Илья Брызгалов увидел старт третьего периода, то сравнил бы «снеговиков» с гориллами, выскочившими из клетки. С девизом «всё или ничего» гости зажали противника в зоне и быстро преуспели — отличился экс-форвард «Авангарда» Валентин Пьянов.

Впрочем, откатиться новосибирцы не успели. Через три минуты Владимир Ткачёв, находясь между двумя соперниками, бросил и с помощью рикошета пробил Костина.

К тому моменту игра уже раскачалась и вряд ли в полной мере поддавалась тренерскому контролю. На исходе первой половины периода «Авангард» оказался впятером против четверых новосибирцев, и убойный щелчок Замира Шарипзянова позволил команде вновь вырваться в лидеры.

Новость по теме Мартемьянов ответил на вопрос о том, останется ли он главным тренером «Сибири»

Поставленная на край пропасти «Сибирь» не думала сдаваться. Новосибирцы быстро захватили территориальное преимущество и сумели сравнять, не переходя в режим финального штурма. Михал Чайковски удачно подключился к позиционной атаке и обеспечил зрителям овертайм.

На «стоп» матч и серию поставил ещё один защитник: Зият Пайгин на синей линии получил шайбу и уйму времени на рассуждения. Никем не опекаемый, он надёжно прицелился и распустил игроков и болельщиков по домам. Дополнительное время продлилось всего две с половиной минуты.

«Мы хозяева Сибири!» — скандировал после матча ведущий на омском стадионе, а клубный магазин атрибутики выставил в продажу футболки с этим тезисом. Только новосибирская команда могла его оспорить.