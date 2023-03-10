Рукопожатия игроков и тренеров «Авангарда» и «Сибири» после заключительного матча серии
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Хоккеисты «Сибири» и «Авангарда» провели послематчевые рукопожатия по завершении пятой встречи серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
«Омск, Новосибирск, спасибо за серию!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале КХЛ.
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, сегодня, 10 марта, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0). Таким образом, омская команда выиграла серию и вышла во второй раунд.
Новость по теме«Авангард» в овертайме сломил сопротивление «Сибири» и вышел во второй раунд плей-офф
Новость по темеВидео гола, выведшего «Авангард» во второй раунд плей-офф КХЛ
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