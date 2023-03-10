Рукопожатия игроков и тренеров «Авангарда» и «Сибири» после заключительного матча серии

Хоккеисты «Сибири» и «Авангарда» провели послематчевые рукопожатия по завершении пятой встречи серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Омск, Новосибирск, спасибо за серию!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале КХЛ.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, сегодня, 10 марта, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0). Таким образом, омская команда выиграла серию и вышла во второй раунд.