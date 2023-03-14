Хоккеист «Авангарда» оценил результативную игру защитников в серии с «Сибирью»

Хоккеист «Авангарда» Зият Пайгин оценил результативную игру защитников в серии первого раунда плей-офф с «Сибирью». Защитник стал автором победной шайбы в овертайме заключительного матча противостояния.

«Чувствую себя окрылённым после победного гола в решающем матче с «Сибирью»? Это уже закончилось. Был момент для радости, но сейчас это нужно забывать и двигаться дальше, потому что новая серия и новый соперник. Нужно настраиваться серьёзнее.

В серии с «Сибирью» защитники были очень активны в атаке? В зоне атаки была задача больше бросать по воротам. Неважно — защитник ты или нападающий, создавать помехи вратарю. Постоянно кто-то был перед вратарём. Это тоже большой плюс, большая работа наших нападающих», — передаёт слова Пайгина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.