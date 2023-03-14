Хоккеист «Авангарда» оценил результативную игру защитников в серии с «Сибирью»

Хоккеист «Авангарда» Зият Пайгин оценил результативную игру защитников в серии первого раунда плей-офф с «Сибирью». Защитник стал автором победной шайбы в овертайме заключительного матча противостояния.
«Чувствую себя окрылённым после победного гола в решающем матче с «Сибирью»? Это уже закончилось. Был момент для радости, но сейчас это нужно забывать и двигаться дальше, потому что новая серия и новый соперник. Нужно настраиваться серьёзнее.
В серии с «Сибирью» защитники были очень активны в атаке? В зоне атаки была задача больше бросать по воротам. Неважно — защитник ты или нападающий, создавать помехи вратарю. Постоянно кто-то был перед вратарём. Это тоже большой плюс, большая работа наших нападающих», — передаёт слова Пайгина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 14 марта 2023
-
11:00
-
10:40
-
10:29
-
10:24
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:35
-
09:33
-
09:27
-
09:07
-
08:43
-
08:27
-
07:37
-
05:32
-
05:25
- 13 марта 2023
-
23:57
-
23:32
-
23:07
-
22:47
-
22:27
-
22:17
-
21:58
-
21:37
-
21:22
-
20:59
-
20:34
-
20:20
-
19:57
-
19:36
-
19:15
-
19:01
-
18:45
-
18:31