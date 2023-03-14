Дементьев: наши переговорщики в ИИХФ должны настаивать на реабилитации российского хоккея

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил возможность возвращения сборной России на международную арену.
«Я бы не питал иллюзий, что будет легко и гладко и что не будут выставлены дополнительные требования. Но если говорить о бизнес-привлекательности, то участие сборной России однозначно помогает в том числе ИИХФ зарабатывать деньги. Я думаю, весь процесс намного серьёзнее, чем просто участие российских сборных. Надо смотреть через призму того, что НХЛ хочет провести Кубок мира и ей нужна серьёзная подоплёка, чтобы именно сборная России играла там. Наши переговорщики должны настаивать на полной реабилитации российского и белорусского хоккея, чтобы можно было участвовать под своими знамёнами и гимнами.
Возвращение сборной России возможно со своим флагом и гимном? Я уверен, что это должно быть одним из условий возвращения наших команд на международную арену», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».
Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация, согласно которой ряд стран, включая США и Канаду, хочет, чтобы Россия вернулась на международную арену. Однако президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф назвал это «слухами».
- 14 марта 2023
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