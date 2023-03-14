Фетисов: проиграть «Адмиралу» для «Ак Барса» будет унижением, в Казани играют мегазвёзды

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Адмиралом».

«Во Владивостоке одно время был негатив — «Адмирал» попросили из КХЛ, футбольный клуб вылетел из высшей лиги, и на Дальнем Востоке спрашивали: «Мы вам не нужны? Почему вы отвергаете регион от большого спорта страны?». А сейчас мы видим знаковое событие. Команда с минимальным бюджетом смогла выбить из плей-офф элитный клуб нашего хоккея «Салават Юлаев» и принесла столько радости всем.

У Владивостока есть шанс пройти и Казань? Серии плей-офф в хоккее — это такой формат, при котором редко когда «команда-золушка» забирается очень высоко. Но я вижу, что у «Адмирала» есть система. У команды грамотный тренерский штаб, а если ты понимаешь, как играть в эту игру, у тебя будет шанс зацепиться за серию и начать оказывать психологическое давление на Казань. «Ак Барс» — элитный клуб, там играют мегазвёзды, проиграть Владивостоку для них будет унижением. А «Адмиралу» терять нечего, и они уже поняли, что можно выбивать из плей-офф и такие большие клубы. И за Владивосток специфика перелётов, они привыкли к смене часовых поясов, в этом тоже их козырь», — цитирует Фетисова «КП Спорт».

Ранее Фетисов оценил назначение главного тренера сборной России Алексея Жамнова в «Спартак».