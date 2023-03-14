Фетисов: проиграть «Адмиралу» для «Ак Барса» будет унижением, в Казани играют мегазвёзды

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Адмиралом».
«Во Владивостоке одно время был негатив — «Адмирал» попросили из КХЛ, футбольный клуб вылетел из высшей лиги, и на Дальнем Востоке спрашивали: «Мы вам не нужны? Почему вы отвергаете регион от большого спорта страны?». А сейчас мы видим знаковое событие. Команда с минимальным бюджетом смогла выбить из плей-офф элитный клуб нашего хоккея «Салават Юлаев» и принесла столько радости всем.
У Владивостока есть шанс пройти и Казань? Серии плей-офф в хоккее — это такой формат, при котором редко когда «команда-золушка» забирается очень высоко. Но я вижу, что у «Адмирала» есть система. У команды грамотный тренерский штаб, а если ты понимаешь, как играть в эту игру, у тебя будет шанс зацепиться за серию и начать оказывать психологическое давление на Казань. «Ак Барс» — элитный клуб, там играют мегазвёзды, проиграть Владивостоку для них будет унижением. А «Адмиралу» терять нечего, и они уже поняли, что можно выбивать из плей-офф и такие большие клубы. И за Владивосток специфика перелётов, они привыкли к смене часовых поясов, в этом тоже их козырь», — цитирует Фетисова «КП Спорт».
Ранее Фетисов оценил назначение главного тренера сборной России Алексея Жамнова в «Спартак».
- 14 марта 2023
-
18:55
-
18:45
-
18:36
-
18:32
-
18:23
-
18:01
-
17:49
-
17:45
-
17:41
-
17:29
-
17:16
-
17:00
-
16:49
-
16:43
-
16:32
-
16:30
-
16:25
-
16:24
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:32
-
15:10
-
14:55
-
14:36
-
14:19
-
14:00
-
13:48
-
13:45
-
13:44
-
13:41
-
13:38
-
13:24
-
13:14