Вячеслав Быков отреагировал на назначение Алексея Жамнова главным тренером «Спартака»
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Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил назначение Алексея Жамнова на пост наставника «Спартака».
«Хочу пожелать Алексею удачи и успехов на посту главного тренера в ХК «Спартак»! Отличная возможность передать свои знания и опыт хоккеистам в борьбе за Кубок Гагарина!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ красно-белые не вышли в плей-офф, завершив регулярку на девятой позиции на Западе. «Спартак» записал на свой счёт 64 очка в 68 встречах, на четыре очка отстав от минского «Динамо», закончившего чемпионат на восьмой строчке. Красно-белые проиграли в основное время в 32 встречах.
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