Вячеслав Быков отреагировал на назначение Алексея Жамнова главным тренером «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил назначение Алексея Жамнова на пост наставника «Спартака».

«Хочу пожелать Алексею удачи и успехов на посту главного тренера в ХК «Спартак»! Отличная возможность передать свои знания и опыт хоккеистам в борьбе за Кубок Гагарина!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ красно-белые не вышли в плей-офф, завершив регулярку на девятой позиции на Западе. «Спартак» записал на свой счёт 64 очка в 68 встречах, на четыре очка отстав от минского «Динамо», закончившего чемпионат на восьмой строчке. Красно-белые проиграли в основное время в 32 встречах.