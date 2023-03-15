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Шестёркин эффектной верховой передачей начал голевую атаку, ещё один ассистент — Панарин

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче — 3:1 в пользу хозяев льда.

Во второй голевой атаке «Рейнджерс» поучаствовали сразу два россиянина — голкипер команды Игорь Шестёркин и нападающий Артемий Панарин, асисстировавшие Мике Зибанеджеду. Мика оформил дубль, причём в первой заброшенной им шайбе также поучаствовал российский хоккеист — ему ассистировал Владимир Тарасенко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Артемий Панарин набрал 74-е (20+54) очко в нынешнем сезоне.