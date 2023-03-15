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Малкин стал четвёртым россиянином, набравшим 70 и более очков за сезон

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 4:2 в пользу гостей льда.

Во второй голевой атаке «Пингвинз» заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Малкина этот гол стал 24-м в нынешнем сезоне. Всего на его счету 70 (24+46) очков в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Малкин стал четвёртым россиянином, разменявшим порог в 70 баллов — ранее это удалось сделать Никите Кучерову, Кириллу Капризову и Артемию Панарину.