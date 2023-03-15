Вчера определились пары полуфиналов Западной конференции плей-офф КХЛ. СКА встретится с нижегородским «Торпедо». Встречи начнутся в Санкт-Петербурге и пройдут 16, 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта.
ЦСКА в борьбе за финал Запада сыграет с ярославским «Локомотивом». Матчи начнутся в Москве и пройдут 17, 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.
«Чемпионат» предлагает угадать победителей серий и пройти опрос: «Кто сыграет в финале Западной конференции плей-офф КХЛ?»
Напомним, вчера ЦСКА в седьмом матче серии с «Северсталью» одержал победу со счётом 5:3. «Торпедо» оказалось сильнее московского «Динамо» в шести матчах первого раунда. «Локомотив» обыграл «Витязь» с общим счётом серии 4-1. СКА в шести матчах одолел минское «Динамо».
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