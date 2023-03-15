Кто сыграет в финале Восточной конференции в плей-офф КХЛ?

Вчера определились полуфинальные пары Восточной конференции плей-офф КХЛ. «Металлург» выиграл серию с «Автомобилистом» со счётом 4-3 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где встретится с «Авангардом». Его матчи с омским клубом состоятся 17, 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27 и 29 марта.

Казанский «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом». Серия стартует в Казани. Игры состоятся 16, 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта. Отметим, что казанцы 11-й раз в истории КХЛ вышли во второй раунд плей-офф.

«Чемпионат» предлагает угадать победителей серий и пройти опрос: «Кто сыграет в финале Восточной конференции в плей-офф КХЛ?»

Напомним, «Авангард» обыграл «Сибирь» в пяти матчах первого раунда плей-офф КХЛ. «Ак Барс» со счётом 4-2 в серии оказался сильнее «Нефтехимика». «Адмирал» победил «Салават Юлаев» в шести матчах.