Плющев: ЦСКА в первом раунде играл со спущенными рукавами, дальше это будет другая команда

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подвёл итоги серии 1/4 финала Западной конференции между ЦСКА и «Северсталью», которая закончилась в пользу армейского клуба в семи матчах.
«В этой серии для меня стала удивлением игра ЦСКА на выезде. В шестом матче команда была безвольной. Для меня это совершенно непонятно. Чего не хватило «Северстали» для прохода в следующий раунд? Да «Северсталь» не могла дальше пройти! У них достаточно ограниченный потенциал в игроках и мастерстве. Может, это и сыграло свою роль.
ЦСКА выходил на матчи с ними со спущенными рукавами. Почему у «Северстали» не было шансов, ведь они были так близки к проходу дальше? Я был уверен, что ЦСКА выиграет в седьмом матче с разницей в три шайбы, но они выиграли в две.
Какой потенциал у этого ЦСКА в следующих стадиях? У ЦСКА очень большой потенциал. Думаю, они извлекли из этой серии гораздо больше уроков, чем требовалось. У многих игроков и тренеров всё встанет на место, а ЦСКА будет выглядеть так, как должен выглядеть с таким составом. В четвертьфинале это будет совсем другая команда», — цитирует Плющева Legalbet.
В следующем раунде плей-офф КХЛ ЦСКА всретится с ярославским «Локомотивом». Первый матч серии состоится в Москве 17 марта. Начало игры — в 19:30 мск.
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