Жамнов: руководство «Спартака» общается с Ковальчуком. Он должен принять решение о будущем

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что руководство московского клуба ведёт переговоры с Ильёй Ковальчуком по поводу должности в клубе.

«Ковальчук на должность? По поводу Илюхи могу сказать, что с ним руководство «Спартака» общается. Когда Ковальчук сам для себя определится, что он в дальнейшем планирует, руководство поговорит с ним более детально. Думаю, что в «Спартаке» его увидят с большим удовольствием, но Илюха, повторюсь, в том числе сам должен принять решение о своём будущем, а дальше с ним уже будут вестись детальные переговоры», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, вчера, 14 марта, «Спартак» объявил о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера.

Читайте полное интервью с Алексеем Жамновым на «Чемпионате»: