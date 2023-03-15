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Вячеслав Быков объяснил, почему в серии ЦСКА — «Северсталь» было семь матчей

Вячеслав Быков объяснил, почему в серии ЦСКА — «Северсталь» было семь матчей
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Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением, почему первый раунд Кубка Гагарина между ЦСКА и «Северсталью» стал таким напряжённым и упорным.

«Тем и интересен спорт — и в частности хоккей — своей непредсказуемостью! В последнее время команды сравниваются по уровню игры, как раз из-за этого матчи и становятся всё напряжённее. Тем более в этой фазе соревнований, где победителя выявляют матчи на вылет. Накал страстей и амбиции клубов в плей-офф увеличиваются: игроки по максимуму показывают свой потенциал, а иногда — даже выше!

Тренеры скрупулёзно анализируют соперников, ищут слабые места и усиливают свою игру. Болельщики гонят своих любимцев искать победу в зоне соперника! Малейшие детали могут решить исход матча, как и серии в целом.

И совершенно неудивительно, что многие серии заканчиваются седьмым матчем! Что мы и увидели в серии ЦСКА — «Северсталь», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В первом раунде Кубка Гагарина было сыграно 48 матчей, что является новым рекордом КХЛ.

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