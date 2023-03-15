Вячеслав Быков объяснил, почему в серии ЦСКА — «Северсталь» было семь матчей

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением, почему первый раунд Кубка Гагарина между ЦСКА и «Северсталью» стал таким напряжённым и упорным.
«Тем и интересен спорт — и в частности хоккей — своей непредсказуемостью! В последнее время команды сравниваются по уровню игры, как раз из-за этого матчи и становятся всё напряжённее. Тем более в этой фазе соревнований, где победителя выявляют матчи на вылет. Накал страстей и амбиции клубов в плей-офф увеличиваются: игроки по максимуму показывают свой потенциал, а иногда — даже выше!
Тренеры скрупулёзно анализируют соперников, ищут слабые места и усиливают свою игру. Болельщики гонят своих любимцев искать победу в зоне соперника! Малейшие детали могут решить исход матча, как и серии в целом.
И совершенно неудивительно, что многие серии заканчиваются седьмым матчем! Что мы и увидели в серии ЦСКА — «Северсталь», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В первом раунде Кубка Гагарина было сыграно 48 матчей, что является новым рекордом КХЛ.
- 15 марта 2023
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
12:55
-
12:45
-
12:27
-
12:20
-
12:06
-
11:56
-
11:35
-
11:21
-
10:53
-
10:24
-
10:00
-
09:50
-
09:31
-
09:11
-
08:50
-
08:40
-
08:31
-
08:17
-
07:33
-
07:01
-
06:59
-
06:49
-
06:48
-
06:25
-
06:21
-
04:49
-
04:42
-
04:39
-
04:36