Якуб Коварж: в России за выход в плей-офф я мог позволить себе машину, в Чехии такого нет

Бывший голкипер «Автомобилиста», а ныне игрок пражской «Спарты» Якуб Коварж вспомнил время, когда он играл в Континентальной хоккейной лиге.
«В России за выход в плей-офф я был вознаграждён хорошими финансами, поэтому я мог позволить себе автомобиль. Титул в «Спарте» не принёс бы мне этого. Я должен что-то придумать, чтобы хорошо себя замотивировать. Я посмотрю в контракте, есть ли надбавки за титул и что я могу на них купить», — сказал с улыбкой Коварж в интервью Sport.cz.
Напомним, в марте 2021 года голкипер продлил соглашение с «Автомобилистом» на один сезон, однако в начале сезона получил травму и был вынужден покинуть команду. Коварж провёл в «Автомобилисте» 381 матч, оформил 43 шат-аута и отбил 9990 бросков. Также голкипер трижды участвовал в Матче звёзд КХЛ.
- 15 марта 2023
-
17:49
-
17:28
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:36
-
16:29
-
16:23
-
16:13
-
16:05
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:55
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
12:55
-
12:45
-
12:27
-
12:20
-
12:06
-
11:56
-
11:35
-
11:21
-
10:53
-
10:24
-
10:00
-
09:50
-
09:31
-
09:11
-
08:50