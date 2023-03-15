Якуб Коварж: в России за выход в плей-офф я мог позволить себе машину, в Чехии такого нет

Бывший голкипер «Автомобилиста», а ныне игрок пражской «Спарты» Якуб Коварж вспомнил время, когда он играл в Континентальной хоккейной лиге.

«В России за выход в плей-офф я был вознаграждён хорошими финансами, поэтому я мог позволить себе автомобиль. Титул в «Спарте» не принёс бы мне этого. Я должен что-то придумать, чтобы хорошо себя замотивировать. Я посмотрю в контракте, есть ли надбавки за титул и что я могу на них купить», — сказал с улыбкой Коварж в интервью Sport.cz.

Напомним, в марте 2021 года голкипер продлил соглашение с «Автомобилистом» на один сезон, однако в начале сезона получил травму и был вынужден покинуть команду. Коварж провёл в «Автомобилисте» 381 матч, оформил 43 шат-аута и отбил 9990 бросков. Также голкипер трижды участвовал в Матче звёзд КХЛ.