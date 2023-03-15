Плей-офф НХЛ начнётся 17 апреля, первая игра финала Кубка Стэнли, предварительно, — 3 июня
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Национальная хоккейная лига на своём сайте опубликовала ключевые даты сезона-2022/2023.
Так, плей-офф НХЛ начнётся 17 апреля по американскому времени, первая игра финала Кубка Стэнли, предварительно, запланирована на 3 июня. Есть вероятность, что дата будет перенесена в зависимости от того, как быстро будут сыграны предыдущие раунды.
Драфт-лотерея состоится 8 мая. Церемония вручения наград лучшим игрокам сезона пройдёт 26 июня в Нэшвилле. Первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги запланирован на 28 июня, раунды со второго по седьмой — на 29 июня.
Напомним, ранее сегодня комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что не рассматривает изменение формата плей-офф.
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