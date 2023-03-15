Российский защитник «Сан-Хосе» Кныжов забил гол в НХЛ впервые за последние два года

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов стал автором гола в матче с «Коламбусом» (5:6 ОТ). Гол россиянина позволил команде сравнять счёт в середине третьего периода и перевести матч в овертайм.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Этот гол стал первым для Кныжова с апреля 2021 года. Напомним, в конце января 2023 года 24-летний игрок обороны провёл первый матч в АХЛ. Уроженец Кемерова в мае 2021 года был прооперирован из-за спортивной грыжи. Затем, перед сезоном-2021/2022, защитник получил травму нижней части тела и его прооперировали. Во время операции игроку занесли инфекцию, из-за которой он вынужден был пропустить весь сезон. В августе 2022 года Кныжов порвал ахиллово сухожилие и вынужден был пропустить половину текущего сезона.

Всего в НХЛ на счету Кныжова 11 (3+8) очков в 64 матчах с показателем полезности «-17».