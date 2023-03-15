Гашек: если бы я сейчас играл, не стал бы критиковать российского одноклубника

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек ответил на вопрос, стал бы он выражать свою позицию по ситуации на Украине, если бы сейчас продолжал свою карьеру.
«Стал бы я выражать свою позицию, если бы играл сейчас? Что касается НХЛ, то там сложнее, потому что без работы у тебя проблемы, от этого зависит вся твоя жизнь. Так что вряд ли я бы пошёл против своего работодателя, НХЛ или клуба в нынешних условиях. И почти наверняка не стал бы критиковать своего российского одноклубника. Но это не значит, что я бы согласился с тем, чтобы российский игрок продолжал играть со мной в НХЛ.
Но именно поэтому я критикую руководство НХЛ, которое должно устанавливать правила, чтобы не было поддержки спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).
Что касается сборной, то я думаю, что мы бы собрались вместе с другими ребятами и решили бы, что не будем выступать на соревнованиях, где может играть сборная России, причём неважно, с государственной символикой или без», — приводит слова Гашека Prahain.cz.
- 15 марта 2023
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