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Гашек: если бы я сейчас играл, не стал бы критиковать российского одноклубника

Гашек: если бы я сейчас играл, не стал бы критиковать российского одноклубника
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Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек ответил на вопрос, стал бы он выражать свою позицию по ситуации на Украине, если бы сейчас продолжал свою карьеру.

«Стал бы я выражать свою позицию, если бы играл сейчас? Что касается НХЛ, то там сложнее, потому что без работы у тебя проблемы, от этого зависит вся твоя жизнь. Так что вряд ли я бы пошёл против своего работодателя, НХЛ или клуба в нынешних условиях. И почти наверняка не стал бы критиковать своего российского одноклубника. Но это не значит, что я бы согласился с тем, чтобы российский игрок продолжал играть со мной в НХЛ.

Но именно поэтому я критикую руководство НХЛ, которое должно устанавливать правила, чтобы не было поддержки спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).

Что касается сборной, то я думаю, что мы бы собрались вместе с другими ребятами и решили бы, что не будем выступать на соревнованиях, где может играть сборная России, причём неважно, с государственной символикой или без», — приводит слова Гашека Prahain.cz.

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