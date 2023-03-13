Гашек отреагировал на допуск российских фехтовальщиков до участия в международных турнирах

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» отреагировал на решение Международной федерации фехтования допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под своей эгидой.
«Наша ассоциация фехтования против. Уважение. Надо бы где-нибудь опубликовать список, кто как голосовал. В любом случае те, кто проголосовал за возвращение России, поддержали спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Эти люди не должны быть допущены до соревнований», — говорится в сообщении.
Отметим, что ранее Международная федерация фехтования объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под своей эгидой. Решение приняли во время внеочередного конгресса, прошедшего 10 марта. Российские и белорусские фехтовальщики примут участие в индивидуальных соревнованиях в соответствии с условиями нейтралитета. За возвращение спортсменов проголосовали 89 участников федерации, против — 46.
- 13 марта 2023
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