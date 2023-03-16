Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч закончился в серии буллитов со счётом 5:4 (1:3, 0:0, 3:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда.
Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ. Этой ночью капитан «Кэпиталз» забил на 51-й минуте. Эта шайба стала 402-й в домашних матчах в карьере Овечкина.
Список рекордсменов по количеству голов в домашних матчах в истории НХЛ:
1. Уэйн Гретцки — 492 гола.
2. Горди Хоу — 449 голов.
3. Яромир Ягр — 411 голов.
4. Александр Овечкин — 402 гола.
5. Майк Гартнер — 401 гол.
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