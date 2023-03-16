Хартман — о стычке с Биннингтоном: ничего нового, он давно занимается подобными вещами

Нападающий «Миннесоты» Райан Хартман высказался о стычке с вратарём «Сент-Луиса» Джорданом Биннингтоном, по итогам которой голкипер был удалён до конца матча. Матч закончился победой «Уайлд» со счётом 8:5.
«Ничего нового от него мы не увидели. Он уже давно занимается подобными вещами. Он разговаривал с нашей скамейкой запасных за пять минут до этого эпизода. Мы уже знали, что в какой-то момент он собирается что-то подобное сделать», — цитирует Хартмана журналист Джо Смит в своём аккаунте в соцсети.
Напомним, Биннингтон начал потасовку после пропущенного гола, ударив блином в лицо Хартману. После этого на льду возникла массовая потасовка, а голкипер «Миннесоты» Флёри приехал к Биннингтону и, скинув амуницию, был готов к драке, однако арбитры встречи растащили вратарей.
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