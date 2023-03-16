Николишин: в серии со СКА ставлю на «Торпедо», показывающее игру, на которую идёт зритель

Чемпион мира по хоккею, бронзовый призёр Олимпийских игр, президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин сообщил, что в серии второго раунда плей-офф между СКА и «Торпедо» ставит на нижегородский клуб.

«Считать эту пару противостоянием тренеров, по мне, неправильно. Своё мнение я неоднократно озвучивал публично: последние 15 лет уничтожали свой хоккей в вопросе самобытности и стиля. А «Торпедо» Ларионова показывает игру, на которую идёт зритель. Причём не только в Нижнем, но и по всей стране. Есть ли вероятность, что его успехи не нравятся тем, кто любит строить игру вокруг обороны? Наверное. Также могут быть и злопыхатели, которые желают поражения. Но это обычная история.

Может поменяться вектор развития хоккея, если «Торпедо» пройдёт СКА? Он уже поменялся. Но просто получим ещё одно доказательство того, что есть отличная альтернатива хоккею, который повсеместно насаждался много лет. Я уже прогнозировал исход этой серии и могу повторить ещё раз: ставлю на «Торпедо», — цитирует Николишина «РБ Спорт».

Первый матч серии СКА и «Торпедо» пройдёт сегодня, 16 марта, в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 мск.