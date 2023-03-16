Директор «Северстали» ответил на вопрос, кто может стать новым главным тренером команды

Директор «Северстали» Николай Канаков сообщил, что в ближайшее время клуб определится с кандидатами на пост главного тренера команды.
«Поиск сейчас начинается и продолжается. Остановиться на какой-то конкретной фигуре пока нет возможности — тем более ещё идёт плей-офф. Как Андрей Владимирович (Разин. — Прим. «Чемпионата») сказал, тренеры сосредоточены на игре, на результате команды. Есть шорт-лист, который пока закрыт для общественности. Думаю, что в ближайшее время мы определимся с конкретными кандидатами и будем вести переговоры», — передаёт слова Канакова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Андрей Разин сообщил, что не будет продлевать контракт с череповецким клубом. «Северсталь» уступила ЦСКА в семиматчевой серии первого раунда плей-офф КХЛ.
- 16 марта 2023
-
14:15
-
14:05
-
13:55
-
13:45
-
13:35
-
13:27
-
13:15
-
13:10
-
12:54
-
12:25
-
12:15
-
12:05
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:27
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:48
-
09:20
-
09:20
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:18
-
08:00
-
07:39
-
07:38
-
07:36
-
07:29
-
07:03