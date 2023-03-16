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Директор «Северстали» ответил на вопрос, кто может стать новым главным тренером команды

Директор «Северстали» ответил на вопрос, кто может стать новым главным тренером команды
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Директор «Северстали» Николай Канаков сообщил, что в ближайшее время клуб определится с кандидатами на пост главного тренера команды.

«Поиск сейчас начинается и продолжается. Остановиться на какой-то конкретной фигуре пока нет возможности — тем более ещё идёт плей-офф. Как Андрей Владимирович (Разин. — Прим. «Чемпионата») сказал, тренеры сосредоточены на игре, на результате команды. Есть шорт-лист, который пока закрыт для общественности. Думаю, что в ближайшее время мы определимся с конкретными кандидатами и будем вести переговоры», — передаёт слова Канакова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Андрей Разин сообщил, что не будет продлевать контракт с череповецким клубом. «Северсталь» уступила ЦСКА в семиматчевой серии первого раунда плей-офф КХЛ.

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