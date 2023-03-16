Фомичёв: если что-то случится с Демченко, за ним в «Авангарде» никого нет. Это проблема

Бывший вратарь ЦСКА, «Авангарда», «Сибири» и других клубов КХЛ Александр Фомичёв оценил игру голкиперов в первом раунде плей-офф.
«Даниил Исаев из «Локомотива» прогрессирует из сезона в сезон, и этот розыгрыш Кубка Гагарина не стал исключением. Он здорово провёл серии против «Витязя». Да, какие-то ошибки были, конечно, но в целом заметно, что он готов играть против более серьёзного соперника — ЦСКА.
Вот у ЦСКА есть вопросы по Адаму Рейдеборну. Видим сейчас, насколько в порядке был Иван Федотов в прошлом году, тогда никаких вопросов по вратарям не возникало. Сейчас они есть. Серию против «Северстали» начал Александр Шарыченков — не всё получалось и у него.
Нельзя не отметить вратарскую бригаду «Торпедо». Хотел бы выделить Кульбакова. Вот мы все говорим про Ларионова в «Торпедо», что он классно поставил командную игру, хорошо взаимодействует с ребятами. Но ведь тренер вратарей там — Николай Хабибулин, который делится своим гигантским опытом. В «Торпедо» вратари играют классно. Здесь мы отмечаем и Кульбакова, который провёл все матчи в первом раунде, и Адама Гуску, который в начале сезона был немного «ржавеньким», но потом раскочегарился и ближе к концу сезона где-то выглядел даже получше Кульбакова. Но в плей-офф пошли с Иваном.
В Омске Василий Демченко играет стабильно, но если что-то с ним случится, за ним никого нет. В этом проблема «Авангарда», — цитирует Фомичёва «Известия».
«Авангард» начнёт второй раунд Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» завтра, 17 марта. Встреча запланирована на 16:30 мск.
- 16 марта 2023
-
21:10
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:34
-
20:18
-
20:11
-
19:47
-
19:26
-
19:00
-
18:50
-
18:39
-
18:33
-
18:15
-
18:03
-
17:44
-
17:32
-
17:24
-
17:00
-
16:44
-
16:40
-
16:30
-
16:19
-
16:08
-
16:00
-
15:52
-
15:25
-
15:02
-
14:40
-
14:15
-
14:05
-
13:55
-
13:45
-
13:35
-
13:27