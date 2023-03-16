Гашек: я не смотрю НХЛ. Она несёт ответственность за происходящее

Бывший голкипер клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек рассказал, как будет действовать при условии допуска россиян на Олимпийские игры.

«Если русских всё же допустят на Олимпиаду, буду ли я за бойкот Игр чехами? Во-первых, я вообще не буду смотреть Олимпиаду. Я и НХЛ сейчас не смотрю, и теннис. Эти соревнования тоже несут ответственность за происходящее. Но решать за чешских спортсменов я бы не стал, будь я официальным лицом. Я бы объяснил им всё и посоветовал не ехать туда, но оставил бы решение за ними. И не стал бы их банить, если бы они решили в пользу Олимпиады. Пусть едут, но за свой счёт. Однако гимн Чехии там играть не должен. На соревнованиях с участием русских гимн Чехии не должен звучать ни в коем случае. Граждане Чехии не должны быть одеты в чешские цвета, не должны носить чешский флаг или герб. Если кто-то хочет поехать туда как частное лицо – пожалуйста, мешать не буду, я ведь не выше закона.

Буду ли я винить их за это? Да, как гражданин Чехии я буду возмущён. Понимаю, что это их мечта, к которой они долго шли. Но если там будут соревноваться русские, то всё это будет рекламой действий России. На месте функционеров я бы подошёл к этому вопросу так: отправляйтесь туда без флага, без гимна, не как представители страны, а как частные лица», — цитирует Гашека PrahaIN.