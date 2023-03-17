Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров повторил достижение Сидни Кросби по сезонам с 70+ ассистами

Никита Кучеров повторил достижение Сидни Кросби по сезонам с 70+ ассистами
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 – основное время, 2:1 — по буллитам).

Российский форвард Никита Кучеров записал в свой актив одну результативную передачу. На счету нападающего теперь 27 голов и 70 результативных передач в нынешнем сезоне НХЛ. Для Кучерова сезон с 70+ ассистами — второй в карьере. В сезоне-2018/2019 в его активе было 87 ассистов.

Также Кучеров стал третьим действующим хоккеистом с несколькими такими сезонами. Коннор Макдэвид провёл пять сезонов с 70+ передачами, Сидни Кросби — два.

Новость по теме
Передачи Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023