Никита Кучеров повторил достижение Сидни Кросби по сезонам с 70+ ассистами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 – основное время, 2:1 — по буллитам).

Российский форвард Никита Кучеров записал в свой актив одну результативную передачу. На счету нападающего теперь 27 голов и 70 результативных передач в нынешнем сезоне НХЛ. Для Кучерова сезон с 70+ ассистами — второй в карьере. В сезоне-2018/2019 в его активе было 87 ассистов.

Также Кучеров стал третьим действующим хоккеистом с несколькими такими сезонами. Коннор Макдэвид провёл пять сезонов с 70+ передачами, Сидни Кросби — два.