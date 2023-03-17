Игорь Шестёркин признан второй звездой матча с «Питтсбургом»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Все трое были выбраны из состава «Рейнджерс». Первой звездой признан Крис Крайдер, записавший в свой актив две заброшенные шайбы.

Второй звездой стал российский голкипер Игорь Шестёркин, совершивший по ходу матча 30 сейвов. Третья звезда Тайлер Мотт, отметившийся заброшенной шайбой.

Напомним, по ходу матча Артемий Панарин и Владимир Тарасенко записали в свой актив по одной результативной передачи.