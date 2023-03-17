«Мне легко играть с ними». Тарасенко — об игре с Панариным и Зибанеджадом в одном звене

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко высказался об игре в одном звене с Артемием Панариным и Микой Зибанеджадом. В матче с «Питтсбургом» (4:2) трио организовало первую шайбу «синерубашечников».

«Мне легко играть с Артемием и Микой. Они очень хорошие хоккеисты и играют бескорыстно. Мы начинаем лучше понимать друг друга и предугадывать действия друг друга, так что нам не нужно оглядываться. Мне нравится играть с ними», — цитирует Тарасенко Lohud.

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан после матча с «Питтсбургом» остался доволен взаимодействием этого звена и отметил улучшения в их игре. Тарасенко после перехода из «Сент-Луиса» провёл за «синерубашечников» 17 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.