«Если вы опоздали на 30 минут, то всё пропустили». Ткачук о 14 голах в матче с «Монреалем»
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук высказался о сверхрезультативном первом периоде матча с «Монреалем» (9:5). За первые 13 минут команды на двоих забросили 10 шайб.
«Если вы опоздали на 30 минут, то всё пропустили. Надеюсь, люди не застряли в пробках. Определённо, нам есть над чем поработать, но победа есть победа. Мы забили массу голов, так что мы тоже сделали много хороших вещей», — цитирует Ткачука Florida Hockey Now.
Команды повторили рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству голов, забитых в первом периоде. Ранее 10 голов в первом периоде на двоих команды забивали всего дважды в истории лиги с 1917 года — в матче «Баффало» — «Монреаль» в сезоне-1982/1983 и в матче «Ванкувер» — «Калгари» в сезоне-1986/1987.
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