Вайсфельд оценил работу судей в первом матче серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд оценил судейство в первом матче серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» (3:2). Главными судьями матча были Антон Гофман и Виктор Гашилов.

«У меня лично вопросы к судьям по одному моменту: пропустили удар локтем или атаку в голову против Гутика, а затем, практически сразу, удалили Гареева. Удаление Артёма, скорее всего, было, но серьёзный момент ранее был пропущен. Это единственное, что бросилось в глаза. С моей точки зрения, был удар локтем или атака в голову Даниилу.

А так по матчу больше вопросов нет. «Адмирал» впервые играет во втором раунде плей-офф, у многих игроков нет опыта игры в плей-офф КХЛ, у главного тренера тоже. Тренер в меньшей степени виноват, в основном у хоккеистов здесь более объяснимая ситуация. То, что владивостокцы проиграли из-за судей, – ни в коем случае. Один момент, конечно, определённым образом повлиял, но в целом мне понравилось, как отработали арбитры. Возможно, где-то удаления получились слабыми, но они были», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук жёстко встретил на входе в зону форварда «Адмирала» Даниила Гутика, попав тому локтем в область головы и шеи. Судьи оставили эпизод без внимания, а через несколько секунд удалили игрока «Адмирала», чей штраф реализовал «Ак Барс», забив победный гол в матче.